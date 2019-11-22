22.11.2019, 14:50

С открытием Рейди теэ появится автобусная линия номер 66. Она свяжет Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн


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Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse
Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busseFoto: Madis Veltman

В пятницу, 29 ноября, когда улица Рейди откроется для движения транспорта, в Таллинне на маршруте Прийсле – Пельгуранна начнет работу автобусная линия номер 66, которая свяжет Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн через Рейди теэ.

Вице-мэр Андрей Новиков отметил, что до сих пор прямой линии между Ласнамяэ и Пыхья-Таллинном не было, но ждали ее открытия давно. ”При планировании маршрута новой автобусной линии были взвешены различные варианты, в том числе, например, движение через улицы Коцебу, Теллискиви и Каларанна, все варианты основательно обсуждались. Наконец, было выбрано решение, позволяющее создать прямое сообщение между Пыхья-Таллинном и самым отдаленным микрорайоном Ласнамяэ, таким образом пассажирский поток будет миновать центр города. Исследование дорожного движения, осуществленное Таллиннским Техническим университетом, показало, что такой маршрут будет актуален и востребован, — сказал Новиков. — К тому же, новая автобусная линия проходит через отрезок улицы Пунане, на котором до сих пор отсутствовал доступ к общественному транспорту, поэтому улучшится сообщение также между улицами Пунане и Смуули. Не говоря уже о том, что это даст горожанам возможность из Ласнамяэ напрямую проехать в район порта, Балтийского вокзала, Пельгулинна, и наоборот”.

На улице Пунане в обоих направлениях появится новая остановка — Таэвапуна. На улице Рейди появятся новые автобусные остановки: Рейди теэ, Пикксильма и Уус-Садама. На улице Пельгуранна появится остановка Супельранна, а на бульваре Кольде — Хельме. Линии будут обслуживать трехдверные автобусы с низкими порогами. Линия будет работать ежедневно с 6 до 24 часов. В час пик средний интервал составит 15 минут, в остальное время — 20-23 минуты.

Маршрут линии номер 66:

Улицы К. Кярбери, Лаагна, Мустакиви, Пунане, Смуули, Нарвское шоссе, Рейди, Ахтри, бульвар Мере, б. Пыхья, ул. Сууртюки, Тоомпуйестеэ, Техника, Палдиское шоссе, ул. Сыле, Мадала,. Рандла, Кари, Пельгуранна, бульвар Кольде, ул. Сыле, Палдиское шоссе, Тоомпуйестеэ, Раннамяэ, Суур-Раннавярав, бульвар Мере, ул. Ахтри, Рейди, Нарвское шоссе, Смуули, Пунане, Мустакиви, Лаагна, К. Кярбери.

Остановки:

Прийсле, Райна, Кивику, Мустакиви, Таэвапуна, Пикри, П. Пинна, Й.Смуули теэ, Калевипоя, Лийкури, Ласнамяги, Орувярава, Ору, Рейди теэ, Пикксильма, Уус-Садама, Линнахалль, Балти яам, Кельмикюла, Ристику, Сыле, Эдала, Кольде пуйестеэ, Нису, Эхте, Кари, Рандла, Пельгуранна, Супельранна, Хельме, Кольде пуйестеэ, Эдала, Ристику, Техника, Хотелль Таллинн (Тоомпуйестеэ), Балти яам, Линнахалль, Уус-Садама, Пикксильма, Рейди теэ, Ору, Ласнамяги, Лийкури, Калевипоя, П. Пинна, Ласнамяэ тург, Пикри, Таэвапуна, Мустакиви, Кивику, Рауна, Прийсле.

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