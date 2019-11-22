С открытием Рейди теэ появится автобусная линия номер 66. Она свяжет Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн

Вице-мэр Андрей Новиков отметил, что до сих пор прямой линии между Ласнамяэ и Пыхья-Таллинном не было, но ждали ее открытия давно. ”При планировании маршрута новой автобусной линии были взвешены различные варианты, в том числе, например, движение через улицы Коцебу, Теллискиви и Каларанна, все варианты основательно обсуждались. Наконец, было выбрано решение, позволяющее создать прямое сообщение между Пыхья-Таллинном и самым отдаленным микрорайоном Ласнамяэ, таким образом пассажирский поток будет миновать центр города. Исследование дорожного движения, осуществленное Таллиннским Техническим университетом, показало, что такой маршрут будет актуален и востребован, — сказал Новиков. — К тому же, новая автобусная линия проходит через отрезок улицы Пунане, на котором до сих пор отсутствовал доступ к общественному транспорту, поэтому улучшится сообщение также между улицами Пунане и Смуули. Не говоря уже о том, что это даст горожанам возможность из Ласнамяэ напрямую проехать в район порта, Балтийского вокзала, Пельгулинна, и наоборот”.