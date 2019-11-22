С открытием Рейди теэ появится автобусная линия номер 66. Она свяжет Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн

На улице Пунане в обоих направлениях появится новая остановка — Таэвапуна. На улице Рейди появятся новые автобусные остановки: Рейди теэ, Пикксильма и Уус-Садама. На улице Пельгуранна появится остановка Супельранна, а на бульваре Кольде — Хельме. Линии будут обслуживать трехдверные автобусы с низкими порогами. Линия будет работать ежедневно с 6 до 24 часов. В час пик средний интервал составит 15 минут, в остальное время — 20-23 минуты.
Маршрут линии номер 66:
Улицы К. Кярбери, Лаагна, Мустакиви, Пунане, Смуули, Нарвское шоссе, Рейди, Ахтри, бульвар Мере, б. Пыхья, ул. Сууртюки, Тоомпуйестеэ, Техника, Палдиское шоссе, ул. Сыле, Мадала,. Рандла, Кари, Пельгуранна, бульвар Кольде, ул. Сыле, Палдиское шоссе, Тоомпуйестеэ, Раннамяэ, Суур-Раннавярав, бульвар Мере, ул. Ахтри, Рейди, Нарвское шоссе, Смуули, Пунане, Мустакиви, Лаагна, К. Кярбери.
Остановки:
Прийсле, Райна, Кивику, Мустакиви, Таэвапуна, Пикри, П. Пинна, Й.Смуули теэ, Калевипоя, Лийкури, Ласнамяги, Орувярава, Ору, Рейди теэ, Пикксильма, Уус-Садама, Линнахалль, Балти яам, Кельмикюла, Ристику, Сыле, Эдала, Кольде пуйестеэ, Нису, Эхте, Кари, Рандла, Пельгуранна, Супельранна, Хельме, Кольде пуйестеэ, Эдала, Ристику, Техника, Хотелль Таллинн (Тоомпуйестеэ), Балти яам, Линнахалль, Уус-Садама, Пикксильма, Рейди теэ, Ору, Ласнамяги, Лийкури, Калевипоя, П. Пинна, Ласнамяэ тург, Пикри, Таэвапуна, Мустакиви, Кивику, Рауна, Прийсле.
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