РЕПОРТАЖ | Тонкости продуктовых магазинов: откуда фрукты, зарплата кассиров и другие секреты Prisma
Репортаж RusDelfi из крупнейшего продуктового магазина в Таллинне — ласнамяэской Prisma на Мустакиви теэ.
Репортаж RusDelfi из крупнейшего продуктового магазина в Таллинне — ласнамяэской Prisma на Мустакиви теэ.
Около 25% от зарплаты эстоноземельцы тратят на еду. Для многих зайти после работы за продуктами — традиция. Можно с уверенностью сказать, что продуктовый магазин самое популярное место в городе. Они есть в каждом микрорайоне, работают без выходных, с утра до позднего вечера.
Сейчас на рынке продуктовых магазинов идет война. С приходом Lidl местные мобилизовались и сражаются друг с другом за клиентов. Prisma снизила цены на 300 товаров первой необходимости. И сделала это на регулярной основе, а не в качестве краткосрочной акции. Maxima поступила так же, теперь в ее магазинах ”всего 500 товаров с соответствующей отметкой, при покупке которых клиент может быть уверен, что покупает самый дешевые товар на рынке”. И Rimi не отстает: ”в рамках программы "Лучшая цена каждый день" было выбрано 300 товаров, цена которых будет контролироваться, чтобы они продавались по самой низкой цене в своей категории”. Все говорят, что именно у них самые низкие цены, а стоимость продуктов не растет.
Репортер RusDelfi Виталий Бесчастный попросил провести экскурсию по магазину Prisma Викторию Смирнову. Она работает в Prisma больше 10 лет. Начинала кассиром, теперь региональный управляющий магазинов в Ласнамяэ, Нарве, Тарту (Сыбра) и Аннелинна.
”Не скроем, в сфере торговли сильная конкуренция, — уточняет Виктория. — При выборе товаров, на которые снижать цены, мы выбирали самое необходимое. Одна из причин снижения цен — социальный аспект. Из-за коронакризиса многие оказались в сложном финансовом положении. В сложное время нужна стабильность и чувство уверенности”. По ее словам, Prisma не хочет, чтобы у людей стоял выбор между качественным продуктом или дешевым. Все-таки до сих пор главным аспектом является цена.
”Prisma всегда следила за розничными ценами на рынке. Мы будем это делать и впредь — каждый день, и если надо, то будем быстро и агрессивно реагировать на любые изменения. Наша цель — предлагать самую выгодную цену на рынке розничной торговли не в какой-то короткий отрезок времени, как это обычно происходит со скидочными кампаниями, а всегда. Снизить цену на 300 товаров — это не кампания, а долгосрочная стратегия”, — подчеркивает Виктория.
Самые популярные товары в магазине — бананы, молоко, хлеб. Мы как раз проходим мимо ”полезного отдела”. ”Откуда мы берем фрукты и овощи? Мы закупаем их из тех стран, где сейчас активный сезон. Если в Марокко сейчас спелые апельсины, то мы покупаем у них”, — поясняет она. В этот момент к ней подходит девочка, чтобы спросить цену на конфеты, Виктория любезно показывает, где можно проверить цену.
Виктория убеждает, что в новом году в Prisma цены не выросли. У кого-то просто закончились акции, поэтому цены изменились. А на цену фруктов и овощей влияет сезонность. ”Недавно сделала для себя открытие: нашла старую рекламу, когда еще были кроны. Перевела некоторые цены в евро, оказалось, сейчас молоко дешевле”.
Покупать бытовые товары в продуктовом магазине — уже обыденность. Приходим в раздел, где стоят холодильники, плиты, чайники, мебель, коньки, компьютерные игры. Виктория показывает самый ”экзотический” продукт — электровелосипед за 2790 евро. Как его купить? Просто отвести на кассу. Плюс Prisma предлагает рассрочку на технику. ”У нас можно купить практически все”, — заявляет региональный управляющий.
Рядом висит одежда. ”Покупали здесь платье когда-нибудь?” — спрашивает журналист.
”Да, конечно. Тут есть качественные бренды”, — отвечает Виктория, затем улыбчиво добавляет — возможно, для работников есть и скидки.
Расположение товаров в этом магазине подтверждает негласную теорию, что самое важное в магазине нужно положить в конец. Якобы для того, чтобы клиент, идя за молоком и маслом, по пути брал свечи, журналы и прочее. Виктория не согласна с этим. ”У нас несколько входов. Да, все продумывается заранее, чтобы был общий стиль. Если мы зайдем из другого входа, то там я попаду сразу в отдел с продуктами”, — считает она.
Кстати о журналах. Оказывается, издания ”Зятек” и заголовки ”Почему Киркоров уволил свою домработницу Люсю” до сих пор покупают. Виктория говорит, что люди любят желтую прессу. По соседству с прессой растут цветы — их привозят 3-4 раза в неделю.
Двигаемся дальше. Подходим к расширенному отделу ”Vegan”. Мода на вегетарианство увеличивается и не собирается останавливаться. Продуктовые вынуждены под это подстраиваться. Например, Prisma старается расширять ассортимент еды без мяса, добавила Виктория. Вдобавок популярна пища без лактозы и глютена. Еще не успев договорить об этом, к Виктории подошла клиентка с просьбой подсказать, где находятся специальные безглютеновые дрожжи. Питаться правильно произведенными продуктами — полезно. Но цены кусаются. ”Так было всегда. Потому что производство дороже, используют дорогое сырье”, — добила она.
Один из основополагающих хитростей продавцов — выложить вперед продукты, срок которых скоро истечет, а назад положить более свежее. ”Это стандартный принцип. Он называется FIFO, First In, First Out — первым пришёл — первым ушёл. Так делают везде”.
Еще одну уловку Виктория не подтвердила. Например, куртка стоила 50 евро. Продавцы вешают желтую этикетку с зачеркнутой суммой — 70 евро. Якобы сейчас она со скидкой стоит 50, а до этого 70 евро. ”Мы никогда так не делаем. Я не наблюдала это. Может, где-то и есть такое”.
Виктория управляющая и в нарвской Prisma. Как она отмечает, потребительские привычки у жителей Нарвы и Таллинна разные. ”В Нарве больше покупают сырые продукты, из чего нужно готовить. В Таллинне чаще покупают готовую еду. Еще в Нарве цена основной аспект при выборе товара”, — делится наблюдениями сотрудник магазина. Завершая тему привычек, Виктория констатировала: люди стали реже ходить в магазины, но выросла потребительская корзина. То есть стали покупать сразу много.
Направляемся к выходу. Последнее, что видит клиент — кассиров. Виктория четко говорит, что Prisma не сокращала сотрудников и не собирается. Сколько кассир зарабатывает — закрытая информация. ”Не могу сказать, много или мало. Знаю, что конкурентоспособная зарплата. Если бы они мало зарабатывали, я бы не могла сказать, что у нас сплоченный коллектив. Есть люди, которые работают 10, 15 и 20 лет — с самого открытия Prisma в Эстонии”, — резюмирует она.
Прощаемся. Фотограф Прийт покупает безлактозное мороженое и мы уезжаем.
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