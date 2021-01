РЕПОРТАЖ | Тонкости продуктовых магазинов: откуда фрукты, зарплата кассиров и другие секреты Prisma

Кстати о журналах. Оказывается, издания ”Зятек” и заголовки ”Почему Киркоров уволил свою домработницу Люсю” до сих пор покупают. Виктория говорит, что люди любят желтую прессу. По соседству с прессой растут цветы — их привозят 3-4 раза в неделю.

Prisma Peremarket AS Foto: Priit Simson

Двигаемся дальше. Подходим к расширенному отделу ”Vegan”. Мода на вегетарианство увеличивается и не собирается останавливаться. Продуктовые вынуждены под это подстраиваться. Например, Prisma старается расширять ассортимент еды без мяса, добавила Виктория. Вдобавок популярна пища без лактозы и глютена. Еще не успев договорить об этом, к Виктории подошла клиентка с просьбой подсказать, где находятся специальные безглютеновые дрожжи. Питаться правильно произведенными продуктами — полезно. Но цены кусаются. ”Так было всегда. Потому что производство дороже, используют дорогое сырье”, — добила она.

Prisma Peremarket AS Foto: Priit Simson

Один из основополагающих хитростей продавцов — выложить вперед продукты, срок которых скоро истечет, а назад положить более свежее. ”Это стандартный принцип. Он называется FIFO, First In, First Out — первым пришёл — первым ушёл. Так делают везде”.

Еще одну уловку Виктория не подтвердила. Например, куртка стоила 50 евро. Продавцы вешают желтую этикетку с зачеркнутой суммой — 70 евро. Якобы сейчас она со скидкой стоит 50, а до этого 70 евро. ”Мы никогда так не делаем. Я не наблюдала это. Может, где-то и есть такое”.

Магазины выходят на новый уровень - суши готовят сразу на месте Foto: Priit Simson

Виктория управляющая и в нарвской Prisma. Как она отмечает, потребительские привычки у жителей Нарвы и Таллинна разные. ”В Нарве больше покупают сырые продукты, из чего нужно готовить. В Таллинне чаще покупают готовую еду. Еще в Нарве цена основной аспект при выборе товара”, — делится наблюдениями сотрудник магазина. Завершая тему привычек, Виктория констатировала: люди стали реже ходить в магазины, но выросла потребительская корзина. То есть стали покупать сразу много.