РЕПОРТАЖ | Тонкости продуктовых магазинов: откуда фрукты, зарплата кассиров и другие секреты Prisma

Около 25% от зарплаты эстоноземельцы тратят на еду. Для многих зайти после работы за продуктами — традиция. Можно с уверенностью сказать, что продуктовый магазин самое популярное место в городе. Они есть в каждом микрорайоне, работают без выходных, с утра до позднего вечера.

Сейчас на рынке продуктовых магазинов идет война. С приходом Lidl местные мобилизовались и сражаются друг с другом за клиентов. Prisma снизила цены на 300 товаров первой необходимости. И сделала это на регулярной основе, а не в качестве краткосрочной акции. Maxima поступила так же, теперь в ее магазинах ”всего 500 товаров с соответствующей отметкой, при покупке которых клиент может быть уверен, что покупает самый дешевые товар на рынке”. И Rimi не отстает: ”в рамках программы "Лучшая цена каждый день" было выбрано 300 товаров, цена которых будет контролироваться, чтобы они продавались по самой низкой цене в своей категории”. Все говорят, что именно у них самые низкие цены, а стоимость продуктов не растет.

Репортер RusDelfi Виталий Бесчастный попросил провести экскурсию по магазину Prisma Викторию Смирнову. Она работает в Prisma больше 10 лет. Начинала кассиром, теперь региональный управляющий магазинов в Ласнамяэ, Нарве, Тарту (Сыбра) и Аннелинна.

Prisma Peremarket AS Foto: Priit Simson

”Не скроем, в сфере торговли сильная конкуренция, — уточняет Виктория. — При выборе товаров, на которые снижать цены, мы выбирали самое необходимое. Одна из причин снижения цен — социальный аспект. Из-за коронакризиса многие оказались в сложном финансовом положении. В сложное время нужна стабильность и чувство уверенности”. По ее словам, Prisma не хочет, чтобы у людей стоял выбор между качественным продуктом или дешевым. Все-таки до сих пор главным аспектом является цена.

”Prisma всегда следила за розничными ценами на рынке. Мы будем это делать и впредь — каждый день, и если надо, то будем быстро и агрессивно реагировать на любые изменения. Наша цель — предлагать самую выгодную цену на рынке розничной торговли не в какой-то короткий отрезок времени, как это обычно происходит со скидочными кампаниями, а всегда. Снизить цену на 300 товаров — это не кампания, а долгосрочная стратегия”, — подчеркивает Виктория.