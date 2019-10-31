Разрешение на строительство в Ласнамяэ магазина Lidl оспорено в суде

В середине июня Таллиннская городская управа выдала фирме Lidl Eesti разрешение на строительство своего магазина на улице Тяхесаю в столичном районе Ласнамяэ, но соответствующее постановление было оспорено в суде, пишет rus.err.ee.
С исковым заявлением в Таллиннский административный суд обратились жители расположенных неподалеку от запланированного места строительства многоэтажных домов, по мнению которых открытие магазина Lidl может повлечь за собой колоссальные пробки и усугубить уже имеющиеся проблемы с парковкой.
Жалобы были поданы различными группами лиц, но суд объединил их в одно дело, дав сторонам время для предоставления дополнительных позиций.
По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, открытие магазина Lidl на улице Тяхесаю не требует никакой серьезной реорганизации движения в этом районе. Не согласен он и с тем, что из-за этого может ухудшиться ситуация с парковкой.
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