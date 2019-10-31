Разрешение на строительство в Ласнамяэ магазина Lidl оспорено в суде

С исковым заявлением в Таллиннский административный суд обратились жители расположенных неподалеку от запланированного места строительства многоэтажных домов, по мнению которых открытие магазина Lidl может повлечь за собой колоссальные пробки и усугубить уже имеющиеся проблемы с парковкой.

Жалобы были поданы различными группами лиц, но суд объединил их в одно дело, дав сторонам время для предоставления дополнительных позиций.

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, открытие магазина Lidl на улице Тяхесаю не требует никакой серьезной реорганизации движения в этом районе. Не согласен он и с тем, что из-за этого может ухудшиться ситуация с парковкой.