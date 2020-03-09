Раймонд Кальюлайд: у управы Ласнамяэ вообще есть мозги?

"А у них мозги есть в управе Ласнамяэ?? В Японии ВСЕ школы закрыты с конца февраля. А у нас организуют детский праздник для детей из всех регионов. Безответственность!", — возмущается политик.

"Они что, новости не читают никакие? Надо отменить все городские мероприятия, особенно для пожилых людей. В школах перейти на э-уроки. Уже сегодня!", — пишет Кальюлайд.

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