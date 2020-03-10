Раймонд Кальюлайд о требовании отменить мероприятия: я прав, они ошиблись. Интересно, извиняться будут?

”Очень жаль, что для привлечения к себе внимания Раймонд Кальюлайд распространяет вводящую в заблуждение и не соответствующую действительности информацию", — ответили на запрос RusDelfi в районной управе.
Ее представители заверили, что управа работает в полном соответствии с рекомендациями Департамента здоровья. "К моменту проведения упомянутого господином Кальюлайдом мероприятия указаний от департамента о прекращении такого рода деятельности не поступало. Как, впрочем, и на момент написания данного ответа. Изменения в программе мероприятий, организованных управой, будут оперативно сделаны в случае, если от департамента поступят соответствующие указания", — сообщили в управе.
"Считаем крайне важным, чтобы деятельность управы максимально соответствовала реальной ситуации. Любые предпринимаемые дополнительные меры должны быть, с нашей точки зрения, законными и пропорциональными. На организуемых управой мероприятиях обеспечены как проветривание помещений, так и возможности для дезинфекции рук”.
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