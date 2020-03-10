10.03.2020, 14:10

Раймонд Кальюлайд о требовании отменить мероприятия: я прав, они ошиблись. Интересно, извиняться будут?

 (3)
EST
Raimond Kaljulaid
Raimond KaljulaidFoto: Madis Veltman

Депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд опубликовал у себя в Facebook комментарий по поводу прошедшей в Ласнамяэ молодежной дискотеки, проведенной при поддержке управы Ласнамяэ, и последующей критики в адрес самого Кальюлайда.

"Вчера центристы и лидер Eesti 200 обвиняли меня, что я популист, когда требовал, чтобы город отменил мероприятия — особенно для пожилых людей. А вот письмо от руководства Департамента здравоохранения ТАЛЛИННА, где ведомство требует то же самое, что и я. Я прав, они ошиблись. Интересно, извиняться будут? Но главное — они что, не понимают, что дело серьезное и надо действовать?" — написал Кальюлайд и приложил скриншот письма.

Напомним, ранее Кальюлайд возмутился у себя в Facebook по поводу молодежной дискотеки в Ласнамяэ, которая состоялась 6 марта: "А у них мозги есть в управе Ласнамяэ??? В Японии ВСЕ школы закрыты с конца февраля. А у нас организуют детский праздник для детей из всех регионов. Безответственность! Они что, новости не читают никакие? Надо отменить все городские мероприятия, особенно для пожилых людей. В школах перейти на э-уроки. Уже сегодня!"

Читайте также:

В ответ управа района заверила RusDelfi, что ее действия полностью соответствуют рекомендациям Департамента здоровья Эстонии, а Кальюлайд подобными обвинениями просто пытается привлечь к себе внимание общественности.

”Очень жаль, что для привлечения к себе внимания Раймонд Кальюлайд распространяет вводящую в заблуждение и не соответствующую действительности информацию", — ответили на запрос RusDelfi в районной управе.

Ее представители заверили, что управа работает в полном соответствии с рекомендациями Департамента здоровья. "К моменту проведения упомянутого господином Кальюлайдом мероприятия указаний от департамента о прекращении такого рода деятельности не поступало. Как, впрочем, и на момент написания данного ответа. Изменения в программе мероприятий, организованных управой, будут оперативно сделаны в случае, если от департамента поступят соответствующие указания", — сообщили в управе.

"Считаем крайне важным, чтобы деятельность управы максимально соответствовала реальной ситуации. Любые предпринимаемые дополнительные меры должны быть, с нашей точки зрения, законными и пропорциональными. На организуемых управой мероприятиях обеспечены как проветривание помещений, так и возможности для дезинфекции рук”.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: