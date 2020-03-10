Раймонд Кальюлайд о требовании отменить мероприятия: я прав, они ошиблись. Интересно, извиняться будут?

"Вчера центристы и лидер Eesti 200 обвиняли меня, что я популист, когда требовал, чтобы город отменил мероприятия — особенно для пожилых людей. А вот письмо от руководства Департамента здравоохранения ТАЛЛИННА, где ведомство требует то же самое, что и я. Я прав, они ошиблись. Интересно, извиняться будут? Но главное — они что, не понимают, что дело серьезное и надо действовать?" — написал Кальюлайд и приложил скриншот письма.

Напомним, ранее Кальюлайд возмутился у себя в Facebook по поводу молодежной дискотеки в Ласнамяэ, которая состоялась 6 марта: "А у них мозги есть в управе Ласнамяэ??? В Японии ВСЕ школы закрыты с конца февраля. А у нас организуют детский праздник для детей из всех регионов. Безответственность! Они что, новости не читают никакие? Надо отменить все городские мероприятия, особенно для пожилых людей. В школах перейти на э-уроки. Уже сегодня!"

В ответ управа района заверила RusDelfi, что ее действия полностью соответствуют рекомендациям Департамента здоровья Эстонии, а Кальюлайд подобными обвинениями просто пытается привлечь к себе внимание общественности.