Rail Baltica повысит значимость Ласнамяэ как транспортного узла

Железнодорожная магистраль Rail Baltica, которая должна в будущем соединить страны Балтии, будет начинаться в районе Ласнамяэ. Согласно проекту, отправная точка для cкоростных поездов Rail Baltica будет расположена в пассажирском терминале Юлемисте.
Координатор проекта Rail Baltica в Эстонии Кристьян Кауниссаар представил управе и жителям района Ласнамяэ план будущей международной железнодорожной магистрали и рассказал, какое влияние на район окажет реализация проекта, передает tallinn.ee.
Не так давно опубликованный в СМИ эскизный проект терминала Юлемисте является не окончательным, а одним из трех победителей международного конкурса идей архитектурных проектов. ”Окончательный вариант и бюро, которому поручат проектирование, будут объявлены в течение декабря”, — пояснил Кауниссаар. По его словам, уже можно сказать, что будущий терминал будет связан с улицей Суур-Сыямяэ подземным туннелем. Вероятно, что будет рассмотрен и вариант создания т. н. площади Rail Baltica в районе между Суур-Сыямяэ и Петербури теэ.
Старейшина района Ласнамяэ Андрес Вяэн выразил надежду, что запуск Rail Baltica привнесет дополнительное развитие, новые рабочие места, а также сократит объем грузовых перевозок через Ласнамяэ, что позволит хотя бы частично разгрузить улицы района от шумного транспорта.
Строительство железнодорожного терминала Юлемисте планируется завершить к 2023-2024 годам. Подготовительные работы начнутся уже 2022 году.
В 2035 году между Таллинном и Ригой будет курсировать 8 пар скоростных поездов и 4 пары региональных поездов.
На пассажирских поездах будет две международные остановки (Таллинн и Пярну) и 11 остановок в местных населенных пунктах. На международных станциях будут совершать остановку скоростные поезда, на местных — региональные поезда.
Создание мультимодального пассажирского терминала Юлемисте позволит обслуживать пассажиров не только скоростных и ныне действующих поездов, а также пассажиров трамваев, городских и междугородных автобусов и Таллиннского аэропорта.
Строительство и развитие пройдет в три этапа: в области Юлемисте-Мууга-Рапла, Рапла-Тоотси и Тоотси-Икла. Работы на первых двух этапах уже ведутся.
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