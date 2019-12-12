Rail Baltica повысит значимость Ласнамяэ как транспортного узла

Координатор проекта Rail Baltica в Эстонии Кристьян Кауниссаар представил управе и жителям района Ласнамяэ план будущей международной железнодорожной магистрали и рассказал, какое влияние на район окажет реализация проекта, передает tallinn.ee.

Не так давно опубликованный в СМИ эскизный проект терминала Юлемисте является не окончательным, а одним из трех победителей международного конкурса идей архитектурных проектов. ”Окончательный вариант и бюро, которому поручат проектирование, будут объявлены в течение декабря”, — пояснил Кауниссаар. По его словам, уже можно сказать, что будущий терминал будет связан с улицей Суур-Сыямяэ подземным туннелем. Вероятно, что будет рассмотрен и вариант создания т. н. площади Rail Baltica в районе между Суур-Сыямяэ и Петербури теэ.

Старейшина района Ласнамяэ Андрес Вяэн выразил надежду, что запуск Rail Baltica привнесет дополнительное развитие, новые рабочие места, а также сократит объем грузовых перевозок через Ласнамяэ, что позволит хотя бы частично разгрузить улицы района от шумного транспорта.

Строительство железнодорожного терминала Юлемисте планируется завершить к 2023-2024 годам. Подготовительные работы начнутся уже 2022 году.

В 2035 году между Таллинном и Ригой будет курсировать 8 пар скоростных поездов и 4 пары региональных поездов.