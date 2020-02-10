Пункт обмена шприцев в Ласнамяэ скоро заработает

Здание для будущего центра обмена шприцев в Ласнамяэ уже готово, горсобрание единогласно согласилось бесплатно передать землю в аренду Институту развития здоровья.

В отличие от аналогичного пункта в Пыхья-Таллинне, в котором шприцы меняют в жилом доме под протесты соседей, в Ласнамяэ обмен будет осуществляться в отдалении от жилых домов, пишет rus.err.ee.

"Там, по-моему, выполнены все требования, которые требуются для такого места. Там нет жилых домов, детских садов, общественных зданий. До автобусной остановки там чуть более 200 метров. Так что если это место не подойдет, то место получше, которое соответствовало бы всем требованиям, мы и не найдем, наверное", — сообщил в интервью "Актуальной камере" старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн.

"Сейчас у нас около 150 клиентов в месяц, раздается большое количество различных средств, я могу сказать, что возврат по шприцам составляет где-то 90%, это очень хороший процент", — сказала исполнительный директор предлагающей услугу обмена шприцев организации Convictus Инна Фабер.