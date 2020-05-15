Прямой эфир c платформы Zoom Таллиннского молодёжного «Мирового кафе» будет показан 15 мая с 14.00
В рамках виртуального кафе участники будут искать ответы на следующие вопросы:
Как в Таллинне можно сделать возможности для передвижения (в том числе велосипедные и пешеходные дорожки) более привлекательными?
Как таллиннские школы могли бы лучше поддерживать душевное здоровье учеников?
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