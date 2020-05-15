Прямой эфир c платформы Zoom Таллиннского молодёжного «Мирового кафе» будет показан 15 мая с 14.00

rus.delfi.ee EST

Foto: Pressimaterjal

В рамках виртуального кафе участники будут искать ответы на следующие вопросы:

Как в Таллинне можно сделать возможности для передвижения (в том числе велосипедные и пешеходные дорожки) более привлекательными?

Как таллиннские школы могли бы лучше поддерживать душевное здоровье учеников?