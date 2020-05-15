Прямой эфир c платформы Zoom Таллиннского молодёжного «Мирового кафе» будет показан 15 мая с 14.00
В рамках виртуального кафе участники будут искать ответы на следующие вопросы:
Как в Таллинне можно сделать возможности для передвижения (в том числе велосипедные и пешеходные дорожки) более привлекательными?
Как таллиннские школы могли бы лучше поддерживать душевное здоровье учеников?
Главврач Коммунарки обнаружил неожиданную особенность COVID-19
Как живёт экс-пленница маньяка, просидевшая в бункере 4 года
СМИ раскрыли детали загадочной гибели миллиардера Босова
Врач из Китая назвал три простых способа защититься от COVID-19