15.05.2020, 10:54

Прямой эфир c платформы Zoom Таллиннского молодёжного «Мирового кафе» будет показан 15 мая с 14.00


EST
Прямой эфир c платформы Zoom Таллиннского молодёжного «Мирового кафе» будет показан 15 мая с 14.00
Foto: Pressimaterjal

В рамках виртуального кафе участники будут искать ответы на следующие вопросы:
Как в Таллинне можно сделать возможности для передвижения (в том числе велосипедные и пешеходные дорожки) более привлекательными?
Как таллиннские школы могли бы лучше поддерживать душевное здоровье учеников?

С приветственной речью выступит вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. Также в гостях Александр Семенов (мобильный молодёжный работник, роллер), Михаил Могутов (молодёжный работник, учитель), Aнастассия Мурашина (психолог), Эрик Сарапуу (Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства).
Ведущая виртуального мероприятия - Елизавета Черемисина из Эстонского союза молодёжных объединений (ENL)

Гости Таллиннского молодёжного «Мирового кафе»
14.15 Александр Семенов, мобильный молодёжный работник, роллер
14.30 Михаил Могутов, молодёжный работник, учитель
14.45 Aнастассия Мурашина, психолог
15.00 Эрик Сарапуу, Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства

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