Профессор: столица должна срочно заняться четырьмя районами! Особенно Ласнамяэ

В Ыйсмяэ есть большой плюс — это пруд, который сам по себе уже магнит для жителей. И еще можно делать больше что-то для детей, для русских и эстонских, чтобы их привлекать, а вместе с ними — и их родителей. Ведь зачастую русский и эстонский детский сад или школа находятся рядом, но между ними забор. И можно придумать для детей какие-то общие занятия, которые бы их объединяли, спортивные дни, представления. Дети привыкают, что рядом совершенно разные люди, и впоследствии могут спокойно общаться со всеми. А это в нашем мире уже ключ к успеху!
– Большинство районов заселены слишком уж густо. Прямо окно в окно. А есть какие-то нормативы по расстоянию между домами?
– Да, дома стали близко находиться друг к другу, но это еще не совсем ужасно. Например, в Южной Азии дома тоже расположены близко, при этом, они еще и высокие. И на нижних этажах практически нет солнца. У нас, к счастью, еще не так.
Да, жители города должны привыкнуть к тому, что соседи рядом. Некоторые здания в Хааберсти, район Таммеыуэ в Виймси и новостройки в Кадриорге возле Русалки — близость домов бросается в глаза. Еще в Рокка-аль-Маре, там, где красные дома, плотность в некоторых местах велика. Раньше пытались полностью застроить землю. Сейчас же стали понимать, что надо оставить вокруг домов свободное пространство. И людям это нравится!
К тому же в последнее время стали строить более высокие дома. В этом плане удивляет район Хаабнеэме недалеко от Пирита — там хорошо бы делать немного по-другому, но нет, строят так же, как в Таллинне. Очень высоко, очень близко, очень много домов.
Немного покритиковал бы я и Кадриорг — там как в муравейнике получилось. Очень близко, но все же нормы не превышены, на грани.
– Почему так происходит?
– На самом деле, город должен диктовать свои условия. У кого, как не у городских властей, есть полное представление о том, как выглядит их город? Понятно, что застройщик, получив землю, хочет максимально использовать каждый ее сантиметр. Но власти могли бы более смело требовать, чтобы общественные интересы и организация транспорта в таком случае должны были бы тоже учтены.
Мне кажется, что в последнее время городские власти тоже стали более смелыми. И город может уже решать вместе с застройщиком не только вопросы по поводу детских площадок, транспорта и открытого пространства, но и социальных квартир в новых домах. И я бы со своей стороны сказал: ”Продолжайте, будьте еще смелее!”
Не хватает интересных идей
Громкий арест в Москве: известно следующее
Неожиданное заявление Елизаветы II о Гарри и Меган
Убийство беременной в Новосибирске: что стало известно
Зачем свекровь засыпает соль в унитаз и раковину: секрет раскрыт