Профессор: город должен срочно заняться четырьмя районами столицы! Особенно Ласнамяэ

– Например, в Хельсинки делают так — в каждом районе часть квартир предназначена именно для тех, кто не относится к самым богатым людям. Люди с разным доходом, разного возраста. И наш город мог бы тоже покупать часть квартир в новых домах и сдавать их в аренду как социальное жилье, почему нет? Это не нарушение правил рынка и не такие уж большие расходы.

Город будет получать с этого доход и в долгосрочной перспективе останется в плюсе. К тому же можно будет избежать сегрегации, и население районов не будет уже таким гомогенным. Дети должны привыкать к тому, что их соседи люди разного достатка. А сейчас для многих бедная семья в доме — это уже конец света.

Эти оценочные суждения, думаю, надо менять. И такими вещами должны заниматься именно власти.

– При этом многие хотят жить именно рядом с богатыми, а не с бедными…

– Действительно, есть районы, например, Нымме или Пирита, где так и есть. А в новых районах разница между слоями населения очень сильно бросается в глаза. Есть районы, которые считаются элитными и престижными. Это никуда не денется.

В Эстонии и вправду не хватает терпимости к другим. Надо с этим что-то делать. Ведь общество настолько сильно, насколько сильно самое слабое его звено. Если мы не будем думать обо всем обществе, о людях, которые находятся в худшей позиции, нежели мы, в итоге все это негативно скажется на всех нас. Напряжение, общественные беспорядки… Намного проще ведь не допускать этого.

Посмотрите на детей: они спокойно общаются и не думают о различиях. А когда дети общаются, то и родителям надо поддерживать разговор — и в итоге это все происходит гораздо легче. Начинается процесс узнавания друг друга, появляются друзья. Думаю, нам надо брать пример с детей (улыбается — ред.).

– Как вы думаете, какие районы столицы в ближайшее время станут наиболее популярными?

– Я очень надеюсь, что это будут горы (mäe — эст. гора, игра слов, у названий трех районов Таллинна такое окончание — прим.авт. ). Спальными районами их язык назвать просто не поворачивается. Я надеюсь, что именно в этих районах и будут импульсы нового развития. 60–70% населения столицы живет все же в них. И я лично хотел бы, чтобы в эти районы пришли более смелые изменения. Эти районы расположены близко к центру города, и самое время начать их, особенно Ласнамяэ, улучшать и приводить в порядок.

– Как?