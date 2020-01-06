06.01.2020, 22:10

Проект супербольницы в Ласнамяэ: Таллинн готов взять кредит, но многое зависит от Брюсселя

 (7)
EST 5
Tallinna Haigla
Tulevane Tallinna Haigla LasnamäelFoto: Douglas Triana

Таллинн не оставляет планов по строительству супербольницы в Ласнамяэ и надеется на финансовую поддержку Европейского союза, передает rus.err.ee.

Уже через пару десятков лет нынешние больницы в Таллинне не будут отвечать потребностям. По мнению мэра Михаила Кылварта, проект супербольницы регионального значения в Ласнамяэ на Нарвском шоссе — это шанс идти в ногу со временем, передает "Актуальная камера".

По самым смелым прогнозам, город мог бы вложить 40% от суммы, государство — 10%, а остальные расходы взял бы на себя Евросоюз. Но поскольку Брюссель планирует сократить дотации для Эстонии с 2021 года, быть на 100% уверенными в европейских деньгах пока не приходится.

Читайте также:

Поскольку, по предварительным подсчетам, речь идет о внушительной сумме в 400 миллионов евро, то даже при дотациях из ЕС и финансовой помощи государства городу придется брать кредит.

При самых смелых планах больничный комплекс, который уже окрестили супербольницей, может быть построен в Ласнамяэ через 7 лет, то есть в 2027 году.

Читайте также: