Prisma полностью обновила свой гипермаркет в Ласнамяэ

По словам генерального директора Prisma Peremarket Илкка Алароту, магазин Lasnamäe Prisma стал лучше, чем когда-либо прежде. ”Разрабатывая инновации, мы исходили из новой концепции, разработанной Prisma. Мы предлагаем нашим клиентам новый и более интересный выбор товаров во многих категориях. Магазин просторный и светлый, здесь можно сразу купить все, что требуется”, — сказал Алароту.

Главный вход в Lasnamäe Prisma теперь находится в новом месте. Покупателям стало удобнее заходить, появилось больше места для новых тележек. Добавилась и функция PrismaEkspress, позволяющая делать покупки с пультом. Все стеллажи в магазине теперь новые. Полностью обновился хлебный отдел, рыбный прилавок и прилавок-холодильник заменены на более энергоэффективные. Теперь здесь можно купить рыбу горячего копчения, приготовленную на месте в специальной печи-коптильне. Отдел напитков получил более современный облик как с точки зрения расстановки мебели, так и в отношении дизайна. Обновлена ​​и зона приема тары. Ассортимент потребительских товаров пополнился крупной бытовой техникой (стиральные машины, сушилки, холодильники, плиты и др.). Для их покупки клиентам предлагается вариант рассрочки платежа, а также услуги установки и доставки на дом.

Теперь в магазине есть не только автомат для приготовления свежевыжатого апельсинового, но и грейпфрутового сока. А также появилась ​​машина для обработки ананасов, которая очищает и разрезает плоды на части.

По словам Илкка Алароту, он рад тому, что обновленный магазин Lasnamäe Prisma теперь намного больше отвечает желаниям покупателей. ”Я горжусь нашими сотрудниками, которые так быстро выполнили пожелания наших клиентов”, — сказал Алароту.

В начале января в Lasnamäe Prisma откроется суши-бар Itsudemo, в котором будут предлагаться суши, приготовленные на месте.

Lasnamäe Prisma по-прежнему отличается широкими проходами между стеллажами и хорошей вентиляцией, предлагает широкий ассортимент товаров и работает в режиме 24/7. Во время распространения коронавируса эти факторы превращают Lasnamäe Prisma в самое безопасное место для покупок в этой части города. Здесь покупатели могут следовать правилу 2+2 и посещать магазин, когда покупателей в нем меньше.