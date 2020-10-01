Придется потерпеть: реконструкцию водопровода в Ласнамяэ планируется завершить к концу октября

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, работы по реконструкции важнейшей водной магистрали района Ласнамяэ продлятся с 20.00 5 октября до 12.00 6 октября. В жилых домах и зданиях на улице Калевипоя, а также на отрезке улицы Пунане между Смуули и Варраку временно прервется подача воды.

”В течение ближайших недель будет произведено переподключение второй трубы, что необходимо для перехода со старой системы на новую. Одновременно перекрыть две трубы нельзя, поэтому потребуется повторное прерывание водоснабжения. Реконструкция водопровода — очень важная инвестиция, которая поспособствует уменьшению количества отключений подачи воды в будущем. Предприятие Tallinna Vesi сделает все возможное для быстрого восстановления нормального давления воды, и чтобы прерывание водоснабжения было максимально кратковременным”, — подчеркнул Кландорф, добавив, что в других микрорайонах Ласнамяэ могут наблюдаться проблемы с напором воды на верхних этажах.

В ходе реконструкции будет построено 12 больших бетонных камер, в которых будут находиться закрывающие элементы, позволяющие секционировать трубопровод. Ближе к окончанию работ, в середине октября, потребуется дополнительное отключение водоснабжения. Клиентов, которых оно затронет, оповестят о точном времени отключения заранее.

В случае, если в названных микрорайонах проблемы с водоснабжением будут наблюдаться и после полудня 6 октября, Tallinna Vesi просит сообщить о них по телефону аварийной информации 62 62 400.