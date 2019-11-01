Предприятие Baltika закроет швейные цеха в Кохтла-Ярве и Ласнамяэ

В марте концерн сообщил, что цены производства в Эстонии растут быстрее, чем потребители готовы платить за продукцию, поэтому предприятие в течение 2019 года планирует закрыть производство в подразделениях Baltika Grupp Eesti, пишет rus.err.ee.

Услуги по пошиву одежды будут закупать в основном у партнеров в европейском регионе. Разработка продукции, дизайн и контроль качества по-прежнему будут проходить в соответствующих подразделениях Baltika Grupp.

Baltika Tailor – предприятие, входящее в Baltika Grupp, которое занимается пошивом мужской и женской одежды. Производство Baltika Tailor проходит в двух цехах, один из которых находится в Ида-Вирумаа в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, а второй – в Таллинне в Ласнамяэ.