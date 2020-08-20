20.08.2020, 12:00

Празднование Дня восстановления независимости начнется в Ласнамяэ концертом под открытым небом


EST
Lasnamägi, Lasnamäe, Lindakivi kultuurikeskus
Lasnamägi, Lasnamäe, Lindakivi kultuurikeskusFoto: Karin Kaljuläte

Управа района Ласнамяэ приглашает сегодня, 20 августа, в 17:00 на концерт в честь Дня восстановления независимости Эстонской Республики, который состоится на террасе кафе центра культуры ”Линдакиви”.

”Несмотря на некоторые изменения в концертной программе, мы приглашаем всех провести сегодняшний вечер на свежем воздухе в компании друзей и близких, насладиться приятной музыкой и текущим летом”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

На концерте под открытым небом, который пройдет на террасе центра культуры ”Линдакиви”, выступят многолетний солист Национальной оперы ”Эстония” Вяйно Пуура, Яан Кирсс и ансамбль Estonia Brass. Концерт начинается в 17:00, вход на мероприятие для всех свободный. Несмотря на теплое время года и хорошую погоду советуем одеваться потеплее и, по возможности, взять с собой свитер или плед.

За несколько минут до 23:03 все желающие приглашаются на традиционное совместное пение эстонского гимна в центр города на площадь 20-го августа на горке Харью. Гимн поется уже третий год подряд.

Читайте также: