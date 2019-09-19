19.09.2019, 19:10

Право на постройку олимпийского бассейна в Ласнамяэ утверждено. Он появится уже через 6 лет!

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Ujumise Eesti meistrivõistlused Kalev SPA-s
Ujumine.Foto: Ilmar Saabas

К 2025 году в Ласнамяэ появится новый водно-спортивный комплекс олимпийского класса с дорожками на 50 и 25 метров. Сегодня Таллиннское горсобрание утвердило право на застройку на участке возле ледового холла Тондираба.

"Городское собрание Таллинна утвердило право на застройку — В Ласнамяэ к 2025 году появится водно-спортивный комплекс с олимпийским бассейном (50 и 25 метров), СПА, гостиницей и парковками. Рядом с ледовым холлом Тондираба. Отличная база для занятия разными видами спорта и отдыха!" — написала в своем Facebook член горсобрания Наталия Маллеус.

Детальная планировка участка на Варраку, 14, была утверждена таллиннской горуправой еще в 2017 году и с того времени шли споры о целесообразности строительством городом такого большого и затратного спортивного объекта.

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