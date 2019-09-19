Право на постройку олимпийского бассейна в Ласнамяэ утверждено. Он появится уже через 6 лет!(21)
К 2025 году в Ласнамяэ появится новый водно-спортивный комплекс олимпийского класса с дорожками на 50 и 25 метров. Сегодня Таллиннское горсобрание утвердило право на застройку на участке возле ледового холла Тондираба.
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