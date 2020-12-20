Поторопитесь! В Ласнамяэ Дед мороз ждет с угощениями горожан на четвертый Адвент

”До Рождества остаются уже считанные дни, близится волшебное время — время подарков, исполнения желаний и теплых вечеров в кругу семьи. В пятницу у центра культуры ”Линдакиви” открылась сказочная рождественская площадь, куда можно будет отправиться всей семьей за праздничным настроением. Сегодня же в 12 часов на нарядной елке в микрорайоне Прийсле будет зажжена последняя — четвертая свеча Адвента, которая ознаменует скорое наступление Рождества”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Мероприятие по случаю четвертого Адвента начнется в 12 часов у рождественской елки на площадке между домами Линнамяэ теэ 79 и 83, возле магазина Махimа XXX. Мероприятие откроет зажжение последней перед Рождеством свечи Адвента. Праздничное настроение будет создавать ансамбль духовых инструментов Brassical, знакомый ласнамяэсцам зажигательным выступлением в рамках Дней Ласнамяэ. Музыканты исполнят любимые и известные рождественские песни на трубах, тромбоне и тубе. На празднике всех детей будет ждать Дед Мороз со сладкими угощениями, а у самых маленьких гостей мероприятия будет возможность покататься на пони. Ласнамяэский лютеранский приход Святого Марка совместно с управой Ласнамяэ приготовят на костре ароматный горячий глинтвейн и угостят гостей пряными пипаркооками.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер предосторожности, связанных с эпидемией коронавируса.