Потерявшие доход семьи Ласнамяэ получат продовольственную помощь: как подать заявку?

”Ходатайствовать о получении кризисной продовольственной помощи могут зарегистрированные в районе Ласнамяэ семьи с детьми, попавшие в сложное финансовое положение из-за потери работы или существенного снижения доходов”, — пояснил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. ”Продовольственный пакет будет выдаваться до конца лета из расчета один комплект на одного ребенка в неделю. Первая раздача таких наборов помощи в Ласнамяэ пройдет уже 8 июля”, — добавил он.

Помощь предусмотрена семьям, в которых нетто-доход первого члена семьи ниже, чем минимальная ставка оплаты труда (584 евро), а доход каждого последующего члена семьи составляет менее 80% от действующей ставки минимальной зарплаты.

Ходатайство о продовольственной помощи нужно предоставлять не позднее вечера четверга. Пакеты продовольственной помощи будут выдаваться на следующей за подачей заявки неделе по средам в районной управе Ласнамяэ по адресу Палласти 54. Чтобы получать продовольственный пакет в течение всего лета, достаточно одного заявления. Помощь будет выдаваться в течение июля и августа.

Заявление о получении помощи можно подавать в отдел социальном отделе управы района Ласнамяэ по адресу ул. Палласти, 54 или ул. Махтра, 48: по понедельникам с 9 до 12 и с 14 до 17.30, а также по четвергам с 9 до 12 и с 14 до 16.30. Также можно выслать заполненное и дигитально подписанное заявление на адрес электронной почты lasnamae@tallinnlv.ee. Для получения электронной формы заявления и за дополнительной информацией можно обратиться в социальный отдел районной управы по телефону 65 7799.

Приём заявлений на получение пакетов продовольственной помощи ведут все районные управы Таллинна.