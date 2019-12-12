12.12.2019, 14:50

Полиция просит руководство "Тондираба" разобраться с незаконными гонками перед ледовым холлом

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Tondiraba jäähall
Tondiraba jäähall Foto: Rauno Volmar

Полиция обратилась к руководству расположенного в столичном районе Ласнамяэ ледового холла "Тондираба" с предложением пересмотреть организацию движения на парковке, которая находится на территории учреждения.

Поводом для такого обращения стали гонки, которые там устраивают автомобилисты, и регулярные жалобы на них от местных жителей, пишет rus.err.ee.

По словам руководителя Ида-Харьюского отделения полиции Рогера Кумма, парковка у "Тондираба" часто используется водителями для дрифта, поскольку имеет большую площадь, а никаких препятствий для движения на ней нет.

"Согласно Закону о дорожном движении, парковка должна быть организована таким образом, чтобы она не создавала опасности для движения и не мешала бы людям в жилом районе выхлопными газами и шумом от автотранспортных средств", — напоминает Рогер Кумм.

"Полиция осуществляла надзор за дорожным движением в этом районе, и мы считаем, что необходимо использовать различные средства, чтобы физически успокоить движение на этой парковке. Одним из решений может быть установка специальных барьеров или разделение парковочных мест другими способами", — считает Кумм.

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