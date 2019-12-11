Полиция просит помощи: в Ласнамяэ серебристый Volkswagen сбил женщину и скрылся

К сегодняшнему дню (11 декабря) установлено, что автомобиль, который сбил женщину, является универсалом Volkswagen серебристого цвета. Как считает следствие, по всей видимости, передняя часть машины в результате ДТП тоже пострадала.

Правоохранители просят всех, кто увидит такую машину на улицах Махтра, Раадику, Мустакиви или Петербургском шоссе, дать знать об этом полиции. Стражи порядка просят также автовладельцев и действующие в данном районе фирмы пересмотреть по возможности записи своих наружных камер наблюдения и регистраторов, сделанные в конце прошлой недели - возможно, совершивший ДТП автомобиль где-то зафиксирован.

Полиция просит всех, кто является свидетелем аварии или имеет информацию о вышеуказанной машине, связаться по тел. 612 3000 (Пн-Пт с 8.00-19.00) или по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.