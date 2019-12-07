07.12.2019, 14:10

Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Ласнамяэ: автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе


EST 22
Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Ласнамяэ: автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе
Foto: Ester Vaitmaa

Вчера, 6 декабря, в 20.18 произошло ДТП в Таллинне, на Махтра 30а, где неизвестный автомобиль наехал на 55-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу.

Так как водитель уехал с места происшествия, то полиция просит свидетелей этого ДТП связаться по номеру 112 или по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.

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