07.12.2019, 14:10
Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Ласнамяэ: автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе
Вчера, 6 декабря, в 20.18 произошло ДТП в Таллинне, на Махтра 30а, где неизвестный автомобиль наехал на 55-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу.
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