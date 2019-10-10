Подробности: каким власти Таллинна планируют новый олимпийский бассейн в Ласнамяэ

Как пишет Pealinn, бассейнов должно быть как минимум два, в том числе один полноразмерный 50-метровый, а другой — с длиной водной дорожки 25 метров, причем у первого должно быть не менее 10 дорожек, у второго — по меньшей мере 4.

Для большого бассейна необходимо построить трибуны как минимум на 400 зрительских мест.

Город также хочет, чтобы в новом комплексе был универсальный зал для игр с мячом.

Концессионер должен будет построить парковку с одним подземным этажом по меньшей мере на 300 мест, а сам город построит рядом парковку с несколькими подземными этажами на 700 мест.

Строительство планируют начать осенью 2021 года, а завершить к концу 2025 года, сообщила вице-мэр столицы Эха Вырк.