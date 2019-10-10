10.10.2019, 20:34

Подробности: каким власти Таллинна планируют новый олимпийский бассейн в Ласнамяэ


rus.delfi.ee
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Kalev Spa ujula
Ujumine. Pilt on illustratiivne.Foto: Karin Kaljuläte

Таллиннский департамент городского имущества объявил конкурс на концессию по сооружению рядом со спорткомплексом "Тондираба" нового бассейна олимпийского размера, цена сделки составит 96,9 млн евро, при этом концессионный договор будет действовать 50 лет.

Как пишет Pealinn, бассейнов должно быть как минимум два, в том числе один полноразмерный 50-метровый, а другой — с длиной водной дорожки 25 метров, причем у первого должно быть не менее 10 дорожек, у второго — по меньшей мере 4.

Для большого бассейна необходимо построить трибуны как минимум на 400 зрительских мест.

Город также хочет, чтобы в новом комплексе был универсальный зал для игр с мячом.

Концессионер должен будет построить парковку с одним подземным этажом по меньшей мере на 300 мест, а сам город построит рядом парковку с несколькими подземными этажами на 700 мест.

Строительство планируют начать осенью 2021 года, а завершить к концу 2025 года, сообщила вице-мэр столицы Эха Вырк.

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