Подозреваемый в убийстве в Ласнамяэ Роман Глуховченко доставлен в Эстонию

Роман Глуховченко почти два месяца находился в розыске, а в конце прошлой недели был задержан под Ригой латвийскими правоохранителями.

Полиция подозревает в убийстве на Ляэнемере теэ троих мужчин: Максима Васильева, Илью Гайдаленко и Романа Глуховченко.

31 августа полиция задержала 34-летнего Илью Гайдаленко, неделей ранее — Максима Васильева.

В субботу, 22 августа, около 8 утра полиция получила вызов о драке на Ляэнемере теэ в Ласнамяэ: по первоначальным данным, в увеселительном заведении завязался конфликт между незнакомыми людьми, который получил продолжение на улице, где на 26-летнего мужчину напали с ножом — мужчина получил тяжкие повреждения, его доставили в больницу, где он позже скончался.

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