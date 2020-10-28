Подозреваемый в убийстве в Ласнамяэ Роман Глуховченко доставлен в Эстонию

Подозреваемого в причастности к убийству на улице Ляэнемере в столичном районе Ласнамяэ Романа Глуховченко доставили из Латвии в Эстонию, где он был арестован на два месяца — об этом в среду корреспонденту RusERR сообщили в Пыхьяской окружной прокуратуре.
Роман Глуховченко почти два месяца находился в розыске, а в конце прошлой недели был задержан под Ригой латвийскими правоохранителями.
Полиция подозревает в убийстве на Ляэнемере теэ троих мужчин: Максима Васильева, Илью Гайдаленко и Романа Глуховченко.
31 августа полиция задержала 34-летнего Илью Гайдаленко, неделей ранее — Максима Васильева.
В субботу, 22 августа, около 8 утра полиция получила вызов о драке на Ляэнемере теэ в Ласнамяэ: по первоначальным данным, в увеселительном заведении завязался конфликт между незнакомыми людьми, который получил продолжение на улице, где на 26-летнего мужчину напали с ножом — мужчина получил тяжкие повреждения, его доставили в больницу, где он позже скончался.
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