Поделитесь идеями! Управа Ласнамяэ хочет увековечить память выдающихся деятелей культуры

”История района — это, как известно, и история его жителей. Инициированный летом проект ”Музей Ласнамяэ” не только открывает нам скрытую за многоэтажными панельными домами и массовыми новостройками историю крупнейшего района столицы, но и знакомит нас с выдающимися людьми, некогда жившими и работавшими в Ласнамяэ, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. — С помощью жителей района нам удалось собрать уже с десяток имен достойных и известных людей, чья жизнь так или иначе была связана с Ласнамяэ. Мы рассчитываем на помощь горожан, чтобы вспомнить и увековечить имена и память тех, кто жил здесь, но оставил глубокий след в истории всей страны”.

В декабре в Ласнамяэ на фасадах двух зданий были открыты первые мемориальные таблички в районе. Табличка в память о епископе Русской православной церкви, митрополите Таллинском и всея Эстонии, предстоятеле Эстонской православной церкви Московского патриархата — митрополите Корнилии установлена по адресу Викерласе, 20, где он прожил более 20 лет. А отдающая дань памяти эстонскому композитору, хормейстеру и основателю профессионального мужского хора Густаву Эрнесаксу табличка установлена в микрорайоне Сикупилли по адресу Ласнамяэ, 2, где его семья жила в 1912-1915 годы. Мемориальные таблички были установлены в рамках проекта ”Музей Ласнамяэ”, цель которого популяризировать историю самого большого и многообразного района Ласнамяэ как среди его жителей, так и всех таллиннцев.

Управа Ласнамяэ просит горожан поделиться мнением о том, кому ещё могли бы быть посвящены устанавливаемые в районе мемориальные доски. Присылать идеи можно как на электронную почту управы — lasnamae@tallinnlv.ee , так и в социальной сети управы в Фейсбук. Специально созданная комиссия рассмотрит поступившие предложения и наиболее удачные найдут в ближайшем будущем воплощение в памятных табличках на фасадах домов района.