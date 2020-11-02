По случаю Дня отца в Ласнамяэ пройдет семейный фестиваль. Поторопитесь с регистрацией!

”Приглашаем семьи провести День отца творчески, показав свое мастерство и креативность в конкурсе конструктора Lego. Творческий подход, скорость и командная работа будут оцениваться жюри, а победители получат отличные подарки и призы”, — сказал руководитель молодежного центра Ласнамяэ Павел Васильев. ”В нынешних условиях распространения вируса на мероприятии мы предложим максимальные средства самозащиты для всех участников. Если перед фестивалем или в день его проведения вы или члены вашей команды заболели, то просим вас оставаться дома”, — добавил Павел Васильев.

В это воскресенье на семейный Lego фестиваль приглашаются как дети, так и взрослые. Это семейное мероприятие для всех, кто любит строить из конструктора. Соревнования пройдут в просторном зале школы по интересам Тондираба в два захода — первая часть начинается в 10:45, вторая — в 13:45. Ожидается участие команд от 2 до 5 человек. В каждой команде должен быть как минимум 1 несовершеннолетний и 1 мужчина.

Все необходимые материалы для создания объектов и фигур участникам конкурса предоставит организатор мероприятия. Участие в семейном мероприятии бесплатное, но обязательна предварительная регистрация до 5 ноября. Количество команд ограничено. Мероприятие можно найти на странице в Фэйсбуке.

Семейный Lego фестиваль организован управой Ласнамяэ и молодежным центром Ласнамяэ. Пожалуйста, соблюдайте требования к рассредоточению во время мероприятия и следите за здоровьем. Организатор мероприятия предоставляет всем участникам необходимые средства индивидуальной защиты от вируса.