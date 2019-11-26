Первую столичную Олимпиаду по ментальной арифметике проведут в Ласнамяэ

В основе обучения ментальной арифметике - японская методика развития детей посредством образного устного счета.

Организаторы приглашают принять участие и поддержать участников первой Олимпиады.

Гостей ждет масса положительных впечатлений, мастер-классов от партнеров и очень много ребят, которые считают быстрее, чем калькуляторы.