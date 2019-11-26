Первую столичную Олимпиаду по ментальной арифметике проведут в Ласнамяэ
Сегодня в столице Эстонии работает несколько школ практикующих ментальную арифметику для детей. 1 декабря в 10:00 по адресу Punane 69, Tallinn (Tallinna Tondiraba huvikool) впервые в столице будет проведена Олимпиада, где таллиннские школьники продемонстрируют свои достижения в устном счете.
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