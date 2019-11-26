26.11.2019, 20:50

Первую столичную Олимпиаду по ментальной арифметике проведут в Ласнамяэ


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Первую столичную Олимпиаду по ментальной арифметике проведут в Ласнамяэ
Soroboom

Сегодня в столице Эстонии работает несколько школ практикующих ментальную арифметику для детей. 1 декабря в 10:00 по адресу Punane 69, Tallinn (Tallinna Tondiraba huvikool) впервые в столице будет проведена Олимпиада, где таллиннские школьники продемонстрируют свои достижения в устном счете.

В основе обучения ментальной арифметике - японская методика развития детей посредством образного устного счета.

Организаторы приглашают принять участие и поддержать участников первой Олимпиады.

Гостей ждет масса положительных впечатлений, мастер-классов от партнеров и очень много ребят, которые считают быстрее, чем калькуляторы.

Более подробную информацию о мероприятии можно найти здесь.

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