Переехавший полицейских в Ласнамяэ предполагаемый наркодилер обвиняется в попытке убийства

По словам окружного прокурора Натальи Мийлвеэ, согласно обвинению, 19 февраля на парковке возле одного из магазинов Ласнамяэ 25-летний мужчина продавал наркотики. ”Это действие ему не удалось довести до конца, поскольку полицейские уголовной службы узнали о сделке и приступили к его задержанию. Чтобы избежать изъятия наркотического вещества в крупных размерах обвиняемый решил скрыться на автомобиле с места происшествия”.

По оценке прокуратуры, следствием доказано, что обвиняемый видел стоящих перед его машиной полицейских. ”Вместо того, чтобы остановиться и подчиниться распоряжениям чиновников полиции, мужчина взял курс на полицейского, который стоял перед его машиной и в поле его зрения, и злонамеренно наехал на него, в результате чего упал и второй полицейский, стоявший на первым. После этого водитель нажал на педаль газа и продолжил движение, переехал полицейских и скрылся с места происшествия. Обвиняемый должен был понимать, что его действия могут привести к крайне тяжелым последствиям. По этой причине, по оценке прокуратуры, намеренный наезд на легковом автомобиле на человека и его переезд следует рассматривать как попытку убийства. Отягчающим обстоятельством является то, что мужчина хотел покинуть место происшествия с целью сокрытия виновного деяния, то есть с целью избежания задержания с большим количеством наркотического вещества”, — пояснила Мийлвеэ.

Согласно собранным в ходе следствия данным, обвиняемый занимался сбытом наркотиков и ранее. При задержании в его машине было обнаружено большое количество наркотического вещества. Остатки наркотического вещества были обнаружены и в его квартире. 19 февраля на парковку на улице Кярбери он прибыл с целью передачи покупателю кокаина. В связи с вышеизложенными фактами ему было предъявлено обвинение не только в попытке убийства, но и незаконном обороте наркотиков.