Отремонтированный мост Варраку в Ласнамяэ открывается для движения
В понедельник, 31 августа, в 11:00 после реконструкции открывается для движения пересекающий Лаагна теэ мост Варраку.
В понедельник, 31 августа, в 11:00 после реконструкции открывается для движения пересекающий Лаагна теэ мост Варраку.
В мероприятии по случаю открытия объекта примут участие мэр Михаил Кылварт и старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.
В ходе реконструкции были установлены новые опоры и приведены в порядок бетонные конструкции виадука. Старые бетонные ограждения заменены на металлический решеточный парапет, что позволяет улучшить обзор на перекрестках, расположенных по обеим сторонам моста. Отремонтировано дорожное полотно виадука и подъездных путей, построены тротуары. На виадуке установлено светодиодное уличное освещение, по обеим сторонам моста появились пешеходные переходы с особым освещением. Для того чтобы улучшить возможности передвижения людей с нарушением зрения, на пешеходных переходах установлены рельефные тротуарные плиты.
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