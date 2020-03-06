Отказ от фейерверка принес Ласнамяэ звание ”Друга домовладельцев”

Управа района Ласнамяэ была удостоена титула ”Друга домовладельцев”, поскольку отказалась от фейерверка на Новый год и направила средства на украшение улиц и создание праздничного настроения более экологичным образом.

”Управа Ласнамяэ заботится об окружающей среде, а также считает важным обеспечение безопасности и спокойствия жителей, домашних животных и птиц района, особенно в предрождественское время”, — сказал руководитель отдела городского имущества Ласнамяэ Айн Орав. Он добавил, что отзывы жителей о решении отказаться от новогоднего фейерверка были положительными, поэтому было принято решение не использовать пиротехнику и в ближайшие годы.

”Вместо мимолетного праздничного салюта в Ласнамяэ этой зимой были красиво украшены ели по адресу Маяка, 5; Паэ, 49; Паасику, 3; Я. Коорти, 22 и Линнамяэ, 74”, — привел пример Орав.

Столичный район Пыхья-Таллинн и город Пярну также удостоились награды за отказ от фейерверков.