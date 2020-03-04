Ольга Иванова: Вяэн — ставленник Ратаса, Свет поможет вернуть русские голоса

"Заменить Вяэна — это правильное решение. Причем, чисто политическое. Михаил Кылварт к его назначению отношения не имел. За этим стоял председатель Центристской партии Юри Ратас. Вяэн — спокойный, взвешенный эстонец, у которого не было проблем в коллективе. В принципе, в контексте предстоящих местных выборов он Кылварта вполне устраивал. Голоса в Ласнамяэ собрал бы сам мэр. Но, думаю, что Кылварту пришлось реагировать на скандал с Бетиной Бешкиной и продолжающееся снижение популярности Центристской партии среди русскоязычных избирателей", — сказала Ольга Иванова rus.err.ee.

"Теперь будет интересно посмотреть, кого будут выдвигать в Кесклинне. Владимир Свет был там на виду в течение нескольких лет, провел там определенную работу. Но Ласнамяэ для него родной район. Центристы же изначально допустили ошибку, когда поставили на пост старейшины этого района Андреса Вяэна", — добавила Иванова.

"Предложение Кылварта назначить на пост старейшины самого крупного района, русскоязычного района русского кандидата — это четкий шаг навстречу русскоязычному избирателю", — заключила Ольга Иванова.