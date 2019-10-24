Огород Лаагна завершает осенний сезон: приглашаются все желающие!

Начало в 14.00. В 16:00 состоится воркшоп по вырезанию тыкв-светильников к Хэллоину.

Участников мастер-класса просят принести с собой тыкву и острый нож.

Огород Лаагна – это открытое для всех место, где мы совместно выращиваем съедобные растения и развиваем добрососедские отношения.

За деятельностью огорода можно следить в группе “Городское садоводство в Ласнамяэ”.