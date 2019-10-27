Невыпитый стакан, или Ломбардам и казино в жилых районах не место

Казалось бы, сегодня для процветания ломбардов нет ни причин, ни клиентуры. Рынок и привычки потребителей существенно изменились – у нас есть банки, которые рассматривают ходатайства о предоставлении кредита в считанные дни, э-торговля, благодаря которой любую сделку по купле-продаже-обмену можно совершить за несколько минут, и всегда готовые прийти на помощь фирмы экспресс-кредитов. Тем не менее, ломбарды продолжают существовать, нередко располагаясь рядом с жилыми домами наряду с казино и алкогольными магазинами.
То есть на пути жителей этих самых домов. Встает вопрос: следует ли по аналогии с ограничением демонстрации в магазинах алкоголя и сигарет вывести эти заведения за пределы жилых районов?
Упрощая, можно сказать, что вблизи жилых домов этим заведениям легко поймать на крючок отца семейства. Отнеси обручальное кольцо в ломбард — потом наверняка сможешь отыграться в казино и вернуть, таким образом, заложенные в ломбарде вещей. Счастливый отец семейства отправляется в казино, откуда затем выходит уже далеко не в таком приподнятом настроении.
Особенность ломбардов как раз и заключается в том, что деньги выдают на руки быстро и к тому же остается надежда на возвращение имущества хотя бы после получки. К тому же, что ни говори, услуга удобная — никаких тебе ходатайств, обоснования расходов и подтверждения доходов. Сделка заключается без предварительного сбора данных. Это, в свою очередь, приводит к тому, что вокруг ломбардов постоянно крутится подозрительный люд, вызывающий недовольство и беспокойство окружающих. Еще большая проблема заключается в том, что контроль за принимаемым в таких заведениях товаром не всегда достаточен, чтобы дать уверенность в том, что эти заведения не принимают, сами, быть может, того не желая, приобретенное противозаконным путем имущество.
Ломбардов больше, чем банковских контор
Должны ли такие заведения, как ломбарды и казино, располагаться в жилых районах? Если бы свобода предпринимательства была единственной ценностью в нашем обществе, то можно было бы ответить, что да, должны. Но существуют и другие ценности, такие, например, как общественный порядок.
Яркий тому образец — это ласнамяэский микрорайон Паэ c его порочным кругом из казино, ломбардов, алкогольных магазинов и пивных баров. Место, где на последнее пиво иногда не хватает денег и на помощь приходит расположенный тут же ломбард.
Распространенность ломбардов и казино говорит о неизбывности спроса на них и о кроющихся за этим спросом социальных проблемах. В Ласнамяэ с его населением в 118 000 человек действуют более десятка ломбардов и немногим меньше игорных домов. А вот банковских контор осталось всего лишь пять. В том же микрорайоне Паэ недавно закрылось представительство Swedbank, между тем как четыре действующих поблизости ломбарда продолжают обслуживать клиентов. Складывающаяся тенденция вызывает немалое беспокойство у местных жителей и заставляет задуматься: а действительно ли мы движемся в верном направлении?
Установление запретов никогда не являлось лучшим решением, гораздо более действенные результаты может дать ограничение видимости и доступности.
Сегодня мы двигаемся в направлении, когда, например, алкоголь и табачные изделия в магазинах убраны в глаз долой. В соответствии с действующим законодательством нельзя открыто экспонировать алкоголь и табачные изделия. Можно задаться вопросом — если потребление запрещено, то зачем прятать? За изменением закона стоит потребность защитить здоровье народа, сократить вызываемый потреблением алкоголя социальный и экономический вред и обеспечить детям и молодежи жилую среду, которая поддерживала бы их рост и развитие.
Ломбарды и казино как влекущие маяки
Следуя этой логике, нужно спрятать подальше и казино с ломбардами. Как минимум, эти заведения не должны располагаться в непосредственной близости от жилых домов и детских площадок. Они не должны прельщать потенциальных клиентов, призывая их зайти и решить свои финансовые проблемы одним движением.
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Так же обстоят дела и с казино. На упаковках сигарет мы видим изображения страшных последствий курения, а красочные стены казино пытаются дать нам понять, что здесь ”шик, блеск, красота” и богатство, а не долги и побег от их последствий. Это определенно обстоятельство для размышления, должны ли эти заведения быть влекущими маяками.
Если бы ломбард не был в шаговой доступности, то вполне возможно, что по пути человек бы одумался и фамильное наследство осталось бы нетронутым, стаканчик-другой невыпитым и игорному притону осталось бы только мечтать о нетрезвом клиенте… И если бы ломбарды и казино не были в шаговой доступности, возможно, было бы меньше соблазнов.
В реальности же мы имеем нечто совсем другое. Ломбарды и казино располагаются аккурат рядом с домом и давно стали привычной частью существования. Дети сызмальства видят взрослых входящими в то или иное ”финансовое учреждение”, и это кажется им такой же нормой, как и посещение банковской конторы. Но так это быть не должно. Законодатель должен предпринять необходимые шаги для ограничения доступности таких услуг. При желании ими можно будет пользоваться и дальше, но это не должно быть таким удобным, как видим сейчас.
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