Невыпитый стакан, или Ломбардам и казино в жилых районах не место

Должны ли такие заведения, как ломбарды и казино, располагаться в жилых районах? Если бы свобода предпринимательства была единственной ценностью в нашем обществе, то можно было бы ответить, что да, должны. Но существуют и другие ценности, такие, например, как общественный порядок.

Яркий тому образец — это ласнамяэский микрорайон Паэ c его порочным кругом из казино, ломбардов, алкогольных магазинов и пивных баров. Место, где на последнее пиво иногда не хватает денег и на помощь приходит расположенный тут же ломбард.

Распространенность ломбардов и казино говорит о неизбывности спроса на них и о кроющихся за этим спросом социальных проблемах. В Ласнамяэ с его населением в 118 000 человек действуют более десятка ломбардов и немногим меньше игорных домов. А вот банковских контор осталось всего лишь пять. В том же микрорайоне Паэ недавно закрылось представительство Swedbank, между тем как четыре действующих поблизости ломбарда продолжают обслуживать клиентов. Складывающаяся тенденция вызывает немалое беспокойство у местных жителей и заставляет задуматься: а действительно ли мы движемся в верном направлении?

Установление запретов никогда не являлось лучшим решением, гораздо более действенные результаты может дать ограничение видимости и доступности.

Сегодня мы двигаемся в направлении, когда, например, алкоголь и табачные изделия в магазинах убраны в глаз долой. В соответствии с действующим законодательством нельзя открыто экспонировать алкоголь и табачные изделия. Можно задаться вопросом — если потребление запрещено, то зачем прятать? За изменением закона стоит потребность защитить здоровье народа, сократить вызываемый потреблением алкоголя социальный и экономический вред и обеспечить детям и молодежи жилую среду, которая поддерживала бы их рост и развитие.

Ломбарды и казино как влекущие маяки

Следуя этой логике, нужно спрятать подальше и казино с ломбардами. Как минимум, эти заведения не должны располагаться в непосредственной близости от жилых домов и детских площадок. Они не должны прельщать потенциальных клиентов, призывая их зайти и решить свои финансовые проблемы одним движением.

Так же обстоят дела и с казино. На упаковках сигарет мы видим изображения страшных последствий курения, а красочные стены казино пытаются дать нам понять, что здесь ”шик, блеск, красота” и богатство, а не долги и побег от их последствий. Это определенно обстоятельство для размышления, должны ли эти заведения быть влекущими маяками.

Если бы ломбард не был в шаговой доступности, то вполне возможно, что по пути человек бы одумался и фамильное наследство осталось бы нетронутым, стаканчик-другой невыпитым и игорному притону осталось бы только мечтать о нетрезвом клиенте… И если бы ломбарды и казино не были в шаговой доступности, возможно, было бы меньше соблазнов.

В реальности же мы имеем нечто совсем другое. Ломбарды и казино располагаются аккурат рядом с домом и давно стали привычной частью существования. Дети сызмальства видят взрослых входящими в то или иное ”финансовое учреждение”, и это кажется им такой же нормой, как и посещение банковской конторы. Но так это быть не должно. Законодатель должен предпринять необходимые шаги для ограничения доступности таких услуг. При желании ими можно будет пользоваться и дальше, но это не должно быть таким удобным, как видим сейчас.