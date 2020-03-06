Неожиданная смена власти в Ласнамяэ. И.о. старейшины Елена Калбина — об уходе Вяэна, новом кандидате и будущем района

- В столь населенном районе как Ласнамяэ основной проблемой, бесспорно, является проблема с парковкой и вытекающие отсюда последствия, будь то затруднение работы коммунальных служб в связи с трудной проходимостью улиц или небезопасность движения пешеходов в жилых зонах в связи с плохой видимостью. Так же имеются проблемы и с безопасностью движения пешеходов вне дворовых зон, обусловленные отсутствием тротуаров, достаточного освещения или светофоров на пешеходных переходах через улицы с интенсивным движением, в частности вблизи учебных заведений. В приоритете и ремонт внутриквартальных дорог, обновление основных магистралей района, создание игровых и спортивных площадок для всей семьи.

Также хотелось бы создать больше условий для интересного досуга наших жителей, независимо от возрастных категорий, будь то создание зелёных зон или проведение различных культурно-спортивных мероприятий.

Я очень рада, что район Ласнамяэ интенсивно развивается и становится привлекательным как для новых жителей так и для инвесторов. Цена на недвижимость в нашем районе внушительно растет, а количество новостроек — бьёт рекорды. Можно смело прогнозировать последующий рост населения района, и это, бесспорно, добавит районной управе работы.

- Поддерживаете ли вы кандидатуру Владимира Света на должность старейшины?

- Владимир Свет зарекомендовал себя как последовательный управленец и успешный политик. Бесспорно, в пользу нового старейшины говорит и тесная связь Владимира с Ласнамяэ, так как именно тут прошла большая часть его жизни. Я думаю, Владимир отлично знаком с проблемами нашего района, а имея прекрасный и результативный управленческий опыт работы на должности старейшины Кесклинн, сумеет в короткие сроки приступить непосредственно к решению существующих проблем и развитию района Ласнамяэ. А зная работоспособность и изобретательность нового старешины, можно смело ожидать новых неожиданных решений, направленных на благо района и его жителей.

- Останетесь ли вы в команде нового старейшины?

- Я думаю, этот вопрос лучше задать самому старейшине. Со своей стороны выражаю готовность к сотрудничеству, более того, для меня будет большой честью работать в команде Владимира Света, так как оригинальность идей и продуктивность этого человека восхищают, а опыт работы в команде такого управленца — бесценен.

- Есть мнение (например, это утверждает депутат Ольга Иванова), что Вяэна заменили на Света, так как последний притянет для Центристской партии больше русских голосов? Так ли это?

- Бесспорно, у Владимира Света есть большие шансы на то, чтобы стать магнитом голосов русских, да и эстонских избирателей. Секрет кроется в харизматичности, трудолюбии и креативности нового управленца.