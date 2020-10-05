Не забудьте! Сегодня вечером во многих кварталах Ласнамяэ на время отключат воду
5 октября с 20:00 и до полудня 6 октября ожидается масштабное прекращение подачи воды в центральной части Ласнамяэ.
5 октября с 20:00 и до полудня 6 октября ожидается масштабное прекращение подачи воды в центральной части Ласнамяэ.
В связи с ремонтом и заменой водопроводной системы, без холодной и горячей воды останутся жилые дома и другие здания на улицах: Калевипоя, Пунанэ, Смуули теэ, Варраку.
Tallinna Vesi установит в этом районе четыре резервуара с водой объемом 5 и 3,5 кубических метра:
- на углу улиц Викерлазе и Калевипоя;
- на углу улиц Калевипоя и Калевипоя пыйк;
- между домами по адресу Калевипоя, 2 и 4;
- между домами Калевипоя, 8 и 10.
Как уже ранее сообщалось, предприятие Tallinna Vesi реконструирует на улице Пунане трубопровод, поэтому в первые дни октября в домах на нескольких улицах Ласнамяэ может временно снизиться напор воды.
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