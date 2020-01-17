Не вы потеряли? В магазине Мaxima в Ласнамяэ найдена крупная сумма денег

12 января в магазине Мaxima на Смуули теэ в Таллиннe была найдена крупная сумма наличных. Полиция просит владельца прийти за деньгами в Ида-Харьюское отделение полиции.
„Сотрудники магазина установили при помощи камер видеонаблюдения, что деньги потерял мужчина, который и раньше приходил в этот магазин. Так как мужчина сам в последние дни в магазин за своим имуществом не пришел, найденные наличные передали полиции. Надеемся, что деньги найдут владельца", — сказала ведущий специалист Ида-Харьюского отделения полиции Карина Фесюк.
„Большое спасибо сотрудникам Maxima, которые нашли деньги и передали нам информацию, которая может помочь найти владельца, — добавила Фесюк. — Честные люди приносят находки в полицию ежедневно, больше всего среди найденных вещей смартфонов”.
Найденные деньги находятся в Ида-Харьюском отделении полиции, П. Пинна, 4, предварительно просим владельца позвонить на номер 612 4898 или написать по адресу karina.fesjuk@politsei.ee. С другими находками можно ознакомиться здесь.
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