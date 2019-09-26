"Настало время разрушить мифы": на выходных молодежь обсудит стереотипы о Ласнамяэ

На второй день ребята будут создавать свой медиаконтент в рабочих группах. Помогать им будут опытные наставники и известные общественные деятели Эстонии, среди которых, например, Андрей Шумаков и Яна Павленкова. Основной фокус будет сделан на фото, видео, подкасты, текстовый формат, социальные сети, маркетинг и рекламу.
После консультаций у участников будет месяц на реализацию идей, а результаты будут представлен в их школах.
Форум организуется молодежным клубом ”Актив”, НКО Ласнаидея, школой по интересам Ласнамяэ при поддержке посольства Федеративной Республики Германия и управы Ласнамяэ.
Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно заполнив анкету по ссылке.
Подробная информация доступна по этой ссылке. Все новости проекта — на Фейсбук и в инстаграм @youthmediaforum.
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