"Настало время разрушить мифы": на выходных молодежь обсудит стереотипы о Ласнамяэ

На протяжении длительного времени самый большой район Таллинна окутан множеством стереотипов и предрассудков. В основном это связано с историческими причинами, поэтому, по мнению организаторов форума, настало время разрушить эти мифы и создать новый, положительный и яркий образ района. Безусловно, молодежь и может положить начало этим изменениям. Именно с этой целью и задумывалось данное мероприятие.

Форум будет построен в формате рабочих комнат. В первый день у молодежи будет возможность посетить тематические комнаты ”Инспирариум”, где они получше смогут узнать о Ласнамяэ из уст экспертов и тех людей, которые прилагают усилия к его развитию уже сейчас. Кроме того, ожидается выступление Андрея Титова — известного журналиста, телеведущего, который расскажет ребятам о важности развития навыков критического мышления и влияния медиа на общественность.