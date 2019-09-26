26.09.2019, 14:50

"Настало время разрушить мифы": на выходных молодежь обсудит стереотипы о Ласнамяэ

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rus.delfi.ee
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"Настало время разрушить мифы": на выходных молодежь обсудит стереотипы о Ласнамяэ
Pressifoto

28-29 сентября в Таллиннском Линнамяэском русском лицее (здание гимназии) состоится двуязычный молодежный медийный форум, посвященный разработке медиаконтента, который должен позволить развеять мифы и стереотипы о районе Ласнамяэ.

На протяжении длительного времени самый большой район Таллинна окутан множеством стереотипов и предрассудков. В основном это связано с историческими причинами, поэтому, по мнению организаторов форума, настало время разрушить эти мифы и создать новый, положительный и яркий образ района. Безусловно, молодежь и может положить начало этим изменениям. Именно с этой целью и задумывалось данное мероприятие.

Форум будет построен в формате рабочих комнат. В первый день у молодежи будет возможность посетить тематические комнаты ”Инспирариум”, где они получше смогут узнать о Ласнамяэ из уст экспертов и тех людей, которые прилагают усилия к его развитию уже сейчас. Кроме того, ожидается выступление Андрея Титова — известного журналиста, телеведущего, который расскажет ребятам о важности развития навыков критического мышления и влияния медиа на общественность.

На второй день ребята будут создавать свой медиаконтент в рабочих группах. Помогать им будут опытные наставники и известные общественные деятели Эстонии, среди которых, например, Андрей Шумаков и Яна Павленкова. Основной фокус будет сделан на фото, видео, подкасты, текстовый формат, социальные сети, маркетинг и рекламу.

После консультаций у участников будет месяц на реализацию идей, а результаты будут представлен в их школах.

Форум организуется молодежным клубом ”Актив”, НКО Ласнаидея, школой по интересам Ласнамяэ при поддержке посольства Федеративной Республики Германия и управы Ласнамяэ.

Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно заполнив анкету по ссылке.

Подробная информация доступна по этой ссылке. Все новости проекта — на Фейсбук и в инстаграм @youthmediaforum.

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