Наследие Дней Ласнамяэ еще долго будет рядом с жителями района

Продлившиеся чуть больше недели Дни Ласнамяэ начались с шоу поющих фонтанов и кульминировались 30 августа зрелищным концертом в парке Паэ. Каждый вечер в течение рабочей недели во дворах и зеленых зонах района проходили небольшие концерты, а любители истории могли посетить ряд экскурсий по историческим местам Ласнамяэ.

”В этом году мы вышли с новой концепцией и форматом проведения Дней Ласнамяэ. Наша главная задача заключалась в том, чтобы привнести праздник в каждый микрорайон, задействовав общественные пространства района и предложив разностороннюю программу, ориентированную на все категории людей. Мы также привлекли жителей к созданию ряда объектов, которые украсили и преобразили городское пространство. Некоторые из этих объектов останутся на улицах района в память о прошедшем празднике”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

Среди созданных в рамках Дней Ласнамяэ решений, которые будут радовать взоры по завершении праздничной недели — исторические инфостенды на автобусных павильонах, выставка лучших балконов в садовом центре Hortes, ”зеленый” мост Линдакиви и яркий мурал на ул. Калевипоя.

С помощью исторических инфостендов на автобусных остановках пассажиры смогут до середины сентября ознакомиться с прошлым района.

В стеклянном павильоне садового центра Hortes на ул. Тяхесаю до 6 сентября можно вдохновиться фотографиями лучших балконов Ласнамяэ, выбранных в ходе конкурса ”Зеленый балкон”.

До первых морозов будет возможность полюбоваться ”зеленым” мостом Линдакиви, который жители близлежащих домов и городские садовники украсили осенними сортами растений и создали места для отдыха.

На ограждениях ряда детских садов Ласнамяэ можно увидеть выставку рисунков, посвящённую любимому району, а на стене подстанции по адресу ул. Калевипоя, 8 — яркий 30-метровый мурал, созданный усилиям местной молодежи, художников и работников молодежного центра

”Хочу поблагодарить всех жителей и гостей района, которые приняли участие в праздничных мероприятиях. Чтобы следующие Дни Ласнамяэ были еще насыщеннее и интереснее, ждем ваших предложений относительно мероприятий и программы по адресу электронной почты lasnamae@tallinnlv.ee или на страничке ”Ласнамяэская районная управа” в сети Facebook”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.