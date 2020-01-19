Напоминаем: с понедельника временно изменится маршрут таллиннского автобуса номер 51
В связи с прокладкой коммуникаций будет закрыт участок дороги по адресу Тяхесаю, 4 и автобусы, следующие маршрутом номер 51, с 20 по 24 января направятся в объезд.
В связи с прокладкой коммуникаций будет закрыт участок дороги по адресу Тяхесаю, 4 и автобусы, следующие маршрутом номер 51, с 20 по 24 января направятся в объезд.
Маршрут объезда в направлении Прийсле: мост Варраку, Лаагна теэ, Мустакиви теэ, пропуская остановки ”Лендтяхе” и ”Тяхесаю”, и следующая остановка будет на Лаагна теэ — ”Таэвакиви”.
Маршрут объезда по направлению к торговому центру ”Виру”: Тяхесаю теэ, отрезок дороги между Тяхесаю и Лаагна теэ (левый поворот после здания по адресу Тяхесаю, 8), временная остановка ”Лендтяхе” неподалеку от дома по адресу Тяхесаю, 7.
В связи с изменением маршрута в расписании линии могут возникнуть неточности.
Город приносит извинения за возможные неудобства.
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