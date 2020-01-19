Напоминаем: с понедельника временно изменится маршрут таллиннского автобуса номер 51

Маршрут объезда в направлении Прийсле: мост Варраку, Лаагна теэ, Мустакиви теэ, пропуская остановки ”Лендтяхе” и ”Тяхесаю”, и следующая остановка будет на Лаагна теэ — ”Таэвакиви”.

Рисунок: управа Ласнамяэ

Маршрут объезда по направлению к торговому центру ”Виру”: Тяхесаю теэ, отрезок дороги между Тяхесаю и Лаагна теэ (левый поворот после здания по адресу Тяхесаю, 8), временная остановка ”Лендтяхе” неподалеку от дома по адресу Тяхесаю, 7.

Рисунок: управа Ласнамяэ

В связи с изменением маршрута в расписании линии могут возникнуть неточности.

Город приносит извинения за возможные неудобства.