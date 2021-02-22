Начинаются проектировочные работы по реконструкции Петербури теэ

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, основная цель проекта — сделать улицу Петербури безопаснее для участников движения, а также повысить ее пропускную способность.

”Предстоит основательный ремонт — в планах реконструкция отрезка между улицей Маяка и развязкой Вяо, там будут созданы более безопасные, привлекательные и удобные возможности для передвижения как для пешеходов, так и для велосипедистов, — сказал вице-мэр. — Перекресток улиц Смуули и Петербури станет многоуровневым, что, безусловно, послужит отличным сигналом для водителей автомобилей, поскольку улучшится пропускная способность дороги. Также мы хотим, чтобы создаваемый проект комплексно подошел к формированию уличного пространства, существенная роль отведена и городскому озеленению”.

Проект реконструкции ул. Петербури состоит из двух этапов строительства. На проектирование первого этапа (отрезок от развязки Вяо до ул. Вахури) отведено 10 месяцев, весь проект должен быть реализован за 14 месяцев. Стоимость проектировочных работ составляет 1,05 млн евро.

Проект должен обеспечить удобство использования зданий, должен вписываться в окружающее пространство, но, прежде всего, исходить из безопасности участников движения. Также проект должен обеспечить возможность бережного и целесообразного использования средств, используемых для обслуживания объектов.