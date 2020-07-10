Начало Петербургского шоссе получит новое уличное освещение

”Ремонтные работы будут проходить на участке от спортивного комплекса Ласнамяэ на пересечении улицы Маяка и Петербургского шоссе и продлятся до парка Юрьевой ночи. После реконструкции отрезок дороги длиной в километр получит более яркое освещение с меньшим энергопотреблением, что поможет в темное время суток сделать движение более комфортным и безопасным”, — сказал старейшина района Владимир Свет.

В ходе строительных работ воздушные линии уберут под землю, установят почти 80 новых опор освещения, а старые фонари заменят на более экономичные современные LED-светильники с минимальным сроком службы — 25 лет.

На ремонтируемом отрезке дороги пешеходные переходы станут более безопасными — направленные на ”зебру” небольшие фонари будут выхватывать из темноты конкретный участок дороги, благодаря чему пешеход будет хорошо виден водителям.

Во время ремонтных работ время от времени будет меняться организация движения, поэтому пешеходов и водителей просят внимательно следить за временными дорожными знаками. Срок завершения строительных работ — ноябрь 2020 года.

Работы выполнит фирма AS Elektritsentrum по заказу Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, договорная стоимость работ составляет около 950 000 евро.